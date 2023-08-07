Повінь у Словенії: Україна готова направити вертоліт для участі в рятувальних операціях
Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.
"У звʼязку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мова йде про направлення українського гелікоптера для участі в пошуково-рятувальних операціях.
"У межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч з українським народом, допомагаючи нам давати відсіч російській агресії", - додав Ніколенко.
Повінь у Словенії
Раніше повідомлялось, що проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 3 людей.
Агентство навколишнього середовища Словенії оголосило червоне попередження про масштабні повені. Метеорологи кажуть, що сильні дощі, як очікується, поширяться на сусідні Хорватію та Боснію і триватимуть щонайменше наступні 24 години.
Нагадаємо, що у липні Хорватією, Словенією та Боснією пронісся потужний шторм. Через сильний вітер та дощі загинули щонайменше 5 людей, десятки отримали поранення.
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