Повінь у Словенії: Україна готова направити вертоліт для участі в рятувальних операціях

Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка .

"У звʼязку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про направлення українського гелікоптера для участі в пошуково-рятувальних операціях.

"У межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч з українським народом, допомагаючи нам давати відсіч російській агресії", - додав Ніколенко.

Повінь у Словенії

Раніше повідомлялось, що проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 3 людей.

Агентство навколишнього середовища Словенії оголосило червоне попередження про масштабні повені. Метеорологи кажуть, що сильні дощі, як очікується, поширяться на сусідні Хорватію та Боснію і триватимуть щонайменше наступні 24 години.