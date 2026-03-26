Зеленський приїхав до Саудівської Аравії: будуть важливі зустрічі

17:50 26.03.2026 Чт
1 хв
Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Саудівської Аравії
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії для проведення переговорів щодо зміцнення безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського.

Читайте також: РФ змінює цілі для ударів: Зеленський назвав зброю, яка зупинить новий етап атак

Деталі візиту та очікування

Глава держави підкреслив важливість розвитку відносин із Королівством та проведення запланованих зустрічей.

За його словами, Україна зацікавлена у співпраці з партнерами, які поділяють прагнення до глобальної безпеки.

"Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки", - наголосив Володимир Зеленський.

Останні заяви Зеленського

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що РФ змінює цілі для ударів, зосереджуючись на об'єктах водозабезпечення, дамбах та логістиці. Президент також назвав зброю, яка здатна зупинити цей новий етап атак.

Крім того, глава держави розкрив співвідношення втрат на фронті. За його словами, наразі воно становить приблизно 1:8 на користь України, тоді як армія окупантів щомісяця втрачає близько 30-35 тисяч осіб.

Також президент прокоментував повідомлення про жорстку умову від США щодо надання гарантій безпеки в обмін на виведення українських військ з території Донбасу.

