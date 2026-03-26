Зеленський приїхав до Саудівської Аравії: будуть важливі зустрічі

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії для проведення переговорів щодо зміцнення безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського.
Глава держави підкреслив важливість розвитку відносин із Королівством та проведення запланованих зустрічей.
За його словами, Україна зацікавлена у співпраці з партнерами, які поділяють прагнення до глобальної безпеки.
"Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки", - наголосив Володимир Зеленський.
