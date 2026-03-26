Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский приехал в Саудовскую Аравию: будут важные встречи

17:50 26.03.2026 Чт
1 мин
Зеленский приехал в Саудовскую Аравию
Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для проведения переговоров по укреплению безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.

Детали визита и ожидания

Глава государства подчеркнул важность развития отношений с Королевством и проведения запланированных встреч.

По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве с партнерами, которые разделяют стремление к глобальной безопасности.

"Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Последние заявления Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что РФ меняет цели для ударов, сосредотачиваясь на объектах водообеспечения, дамбах и логистике. Президент также назвал оружие, которое способно остановить этот новый этап атак.

Кроме того, глава государства раскрыл соотношение потерь на фронте. По его словам, сейчас оно составляет примерно 1:8 в пользу Украины, тогда как армия оккупантов ежемесячно теряет около 30-35 тысяч человек.

Также президент прокомментировал сообщения о жестком условии от США о предоставлении гарантий безопасности в обмен на вывод украинских войск с территории Донбасса.

