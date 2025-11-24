Зеленський у розмові з Коштою дав оцінку переговорам по мирному плану

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Костою дав оцінку переговорам по мирному плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Єдина та скоординована позиція Євросоюзу є ключовою для забезпечення хорошого результату мирних переговорів – для України та для Європи", – додав Кошта.

Президент Європейської ради заявив, що поспілкувався з Зеленським, "щоб отримати його оцінку ситуації" перед сьогоднішньою неформальною зустріччю лідерів ЄС щодо України на полях саміту " Європейський союз – Африканський союз".

Зусилля ЄС щодо справедливого мирного плану завершення війни

Раніше повідомлялось, що Європейський союз проведе спеціальний саміт щодо України на рівні лідерів. Він відбудеться в Анголі. Відомо, що Зазначимо, Кошта з іншими європейськими лідерами візьме участь у саміті, який відбудеться у Луанді, столиці Анголи.

У його заяві йдеться, що лідери ЄС вітають зусилля Вашингтона щодо встановлення миру в Україні. І загалом вони згодні, що початковий драфт із 28 пунктів може стати основою мирної угоди, але потребує доопрацювання.

Також відомо, що за підсумками вчорашніх переговорів Україна та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру і домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та багато політичного тиску.

Що змінилось після перемовин у Женеві - читайте у матеріалі РБК-Україна.