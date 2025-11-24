ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський у розмові з Коштою дав оцінку переговорам по мирному плану

Понеділок 24 листопада 2025 13:15
UA EN RU
Зеленський у розмові з Коштою дав оцінку переговорам по мирному плану Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Костою дав оцінку переговорам по мирному плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Президент Європейської ради заявив, що поспілкувався з Зеленським, "щоб отримати його оцінку ситуації" перед сьогоднішньою неформальною зустріччю лідерів ЄС щодо України на полях саміту " Європейський союз – Африканський союз".

"Єдина та скоординована позиція Євросоюзу є ключовою для забезпечення хорошого результату мирних переговорів – для України та для Європи", – додав Кошта.

Зусилля ЄС щодо справедливого мирного плану завершення війни

Раніше повідомлялось, що Європейський союз проведе спеціальний саміт щодо України на рівні лідерів. Він відбудеться в Анголі. Відомо, що Зазначимо, Кошта з іншими європейськими лідерами візьме участь у саміті, який відбудеться у Луанді, столиці Анголи.

У його заяві йдеться, що лідери ЄС вітають зусилля Вашингтона щодо встановлення миру в Україні. І загалом вони згодні, що початковий драфт із 28 пунктів може стати основою мирної угоди, але потребує доопрацювання.

Також відомо, що за підсумками вчорашніх переговорів Україна та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру і домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та багато політичного тиску.

Що змінилось після перемовин у Женеві - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Рада Європи мирний план США
Новини
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті