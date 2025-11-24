Зеленский в разговоре с Коштой дал оценку переговорам по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Антониу Костой дал оценку переговорам по мирному плану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Единая и скоординированная позиция Евросоюза является ключевой для обеспечения хорошего результата мирных переговоров - для Украины и для Европы", - добавил Кошта.

Президент Европейского совета заявил, что пообщался с Зеленским, "чтобы получить его оценку ситуации" перед сегодняшней неформальной встречей лидеров ЕС по Украине на полях саммита "Европейский союз - Африканский союз".

Усилия ЕС относительно справедливого мирного плана завершения войны

Ранее сообщалось, что Европейский союз проведет специальный саммит по Украине на уровне лидеров. Он состоится в Анголе. Известно, что Отметим, Кошта с другими европейскими лидерами примет участие в саммите, который состоится в Луанде, столице Анголы.

В его заявлении говорится, что лидеры ЕС приветствуют усилия Вашингтона по установлению мира в Украине. И в целом они согласны, что первоначальный драфт из 28 пунктов может стать основой мирного соглашения, но требует доработки.

Также известно, что по итогам вчерашних переговоров Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру и договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в критическом моменте. Есть много шума в СМИ и много политического давления.

