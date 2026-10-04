Зеленський розкрив запаси балістичних ракет в Росії

Росія зберігає у резервах близько 700 балістичних та кілька тисяч інших ракет. Водночас агресор продовжує щомісяця виготовляти понад сотню нових боєприпасів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

Як зазначив президент, за даними української розвідки, російський оборонно-промисловий комплекс щомісяця випускає близько 130-140 балістичних ракет.

Україна разом із партнерами працює над обмеженням цих спроможностей ворога.

"З цим треба боротися, і ми боремось. Це місця їх виробництва, це наші санкції, як то кажуть, долучені до санкцій Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, просимо і тиснемо на Європейський Союз і на інші країни, які мають суб'єктність і вплив на ланцюжки постачання деяких компонентів для цих ракет, щоб зменшити їх виробництво", - наголосив Зеленський.

Крім того, українські сили продовжують шукати й уражати місця зберігання російських дронів та ракетної зброї.