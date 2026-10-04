Зеленський розкрив запаси балістичних ракет в Росії
Росія зберігає у резервах близько 700 балістичних та кілька тисяч інших ракет. Водночас агресор продовжує щомісяця виготовляти понад сотню нових боєприпасів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.
Як зазначив президент, за даними української розвідки, російський оборонно-промисловий комплекс щомісяця випускає близько 130-140 балістичних ракет.
Україна разом із партнерами працює над обмеженням цих спроможностей ворога.
"З цим треба боротися, і ми боремось. Це місця їх виробництва, це наші санкції, як то кажуть, долучені до санкцій Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, просимо і тиснемо на Європейський Союз і на інші країни, які мають суб'єктність і вплив на ланцюжки постачання деяких компонентів для цих ракет, щоб зменшити їх виробництво", - наголосив Зеленський.
Крім того, українські сили продовжують шукати й уражати місця зберігання російських дронів та ракетної зброї.
Нагадаємо, Україна продовжує системно працювати над посиленням захисту неба від новітніх ворожих засобів ураження.
Зокрема, раніше президент Володимир Зеленський розкрив деталі впровадження перехоплювачів для реактивних "Шахедів" та розповів, на якому етапі перебуває розробка засобів протидії ворожим безпілотникам.
Водночас безпекова ситуація залишається напруженою. На тлі заяв про можливі атаки на російські нафтопереробні заводи Москва вкотре вдалилася до шантажу - Росія цинічно пригрозила посилити удари по Україні.