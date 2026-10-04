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Зеленский раскрыл запасы баллистических ракет в России

17:20 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук aimg Милан Лелич
Зеленский раскрыл запасы баллистических ракет в России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
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Россия хранит в резервах около 700 баллистических и несколько тысяч других ракет. В то же время агрессор продолжает ежемесячно производить более сотни новых боеприпасов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.

Как отметил президент, по данным украинской разведки, российский оборонно-промышленный комплекс ежемесячно выпускает около 130-140 баллистических ракет.

Украина вместе с партнерами работает над ограничением этих возможностей врага.

"С этим надо бороться, и мы боремся. Это места их производства, это наши санкции, как говорится, вовлечены в санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, просим и жмем на Европейский Союз и на другие страны, имеющие субъектность и влияние на цепочки поставки некоторых компонентов для этих ракет, чтобы снизить их производство", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинские силы продолжают искать и поражать места хранения российских дронов и ракетного оружия.

Напомним, Украина продолжает системно работать над усилением защиты неба от новейших враждебных средств поражения.

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл детали внедрения перехватчиков для реактивных "Шахедов" и рассказал, на каком этапе находится разработка средств противодействия враждебным беспилотникам.

В то же время ситуация безопасности остается напряженной. На фоне заявлений о возможных атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы Москва в очередной раз прибегла к шантажу - Россия цинично пригрозила усилить удары по Украине.

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