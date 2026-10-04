Зеленський розкрив, на якому етапі впровадження перехоплювачів для реактивних "Шахедів"

Україна розвиває одразу кілька засобів протидії реактивним "Шахедам", і дрони-перехоплювачі вже показують перші результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

За словами президента, дрони-перехоплювачі "Барс" уже продемонстрували перші результати. Йдеться про успішні удари та влучання, а нині показник збиття повітряних цілей становить близько 30%.

Зеленський зазначив, що над розробкою перехоплювачів працюють не лише в межах програми "Барс". Інші дрони також поступово проходять необхідні етапи, і президент висловив сподівання, що між виробниками виникне конструктивна конкуренція.

Він також наголосив на дальності роботи таких безпілотників. За словами Зеленського, вони за своїми можливостями вже "майже ракети".

Україна отримає 2000 "Барсів"

Окремо президент розповів про домовленості з Німеччиною щодо виробництва дронів-перехоплювачів.

Україна має отримати 2000 "Барсів", які вироблятимуть у межах спільного виробництва. За словами Зеленського, фінансування цієї програми вже надійшло від німецької сторони.

Водночас українська сторона працює і над іншими засобами протидії повітряним цілям.

Що відомо про програму малих ракет

Ще один напрям - програма малих ракет. Зеленський не став розкривати її назву та виробників, однак заявив, що перші результати очікуються вже цього місяця.

Поки що застосування таких ракет не є масовим. Водночас у разі успішних результатів Україна зможе швидко перейти до збільшення кількості замовлень.

Для захисту об'єктів розвивають турелі

Ще один напрям, який згадував Зеленський, - програма турелей. Її в Україні лише почали повноцінно розвивати.

Планується встановити десятки таких турелей на різних об'єктах. Їх використовуватимуть для посилення захисту інфраструктури від повітряних атак.