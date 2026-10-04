Росія цинічно пригрозила посилити удари по Україні

Росія заявила про намір посилити удари по Україні після слів президента Володимира Зеленського про можливі атаки на російські нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Росії.

Російське відомство заявило, що після слів Зеленського Збройні сили РФ нібито посилять удари по військових та військово-промислових об'єктах, а також пов'язаній із ними інфраструктурі в Києві та інших регіонах України.

При цьому російська сторона поклала відповідальність за можливе посилення атак на українське керівництво.

У Міноборони РФ стверджують, що російські удари по Україні нібито є відповіддю на атаки української сторони.

Зокрема, російське відомство звинуватило Україну в ударах по цивільних об'єктах на території РФ та заявило про спроби зірвати проведення виборів до Державної думи.

У заяві також йдеться про нібито удари по виборчих дільницях, унаслідок яких, за твердженням російської сторони, загинули шестеро людей. Незалежного підтвердження цих тверджень у заяві не наведено.

Крім того, російське Міноборони заявило про нібито масовану атаку понад 1600 українських ударних безпілотників по цивільних об'єктах у Москві 19-20 вересня.

Також у відомстві згадали про нібито спроби атак під час міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі в червні 2026 року.

"Після сьогоднішньої заяви Зеленського удари Збройних Сил Російської Федерації по військових і військово-промислових об’єктах, а також пов’язаній з ними інфраструктурі в Києві та в інших областях України будуть посилені", - йдеться в заяву Міноборони РФ.