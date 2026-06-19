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Зеленський розкрив висновок міжнародних експертів про "удар по дітях" з Білорусі

21:18 19.06.2026 Пт
1 хв
Яка мета провокації ?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Причетність ЗСУ до нібито атакованого автобусу спростували міжнародні експерти, а справжня мета провокації втягнути у війну іншу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський заявив, що причетність України до удару по автобусу спростована на всіх рівнях.

"Всі вже визнали, і міжнародні експерти, і, мені здається, також і "рускіє" визнають, що це був удар не наш", – сказав президент.

За його словами, інцидент є частиною ширшої стратегії Москви.

"Рускіє будуть робити багато різних провокацій для того, щоб втягнути народ Білорусі в цю війну. Це одна з них", – підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, 17 червня в.о. губернатора Брянської області заявив, що українські військові нібито атакували автобус із білоруськими дітьми.

Генштаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації спростували причетність, наголосивши, що Сили оборони в зазначений період взагалі не застосовували безпілотники по цілях на території Брянської області.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також спростував причетність України і заявив про готовність долучитися до прозорого розслідування.

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