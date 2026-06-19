Зеленский раскрыл заключение международных экспертов о "ударе по детям" из Беларуси

Зеленский заявил, что причастность Украины к удару по автобусу опровергнута на всех уровнях.

"Все уже признали, и международные эксперты, и, мне кажется, также и русские признают, что это был не наш удар", - сказал президент.

По его словам, инцидент является частью более широкой стратегии Москвы.

"Русские будут устраивать множество различных провокаций, чтобы втянуть народ Беларуси в эту войну. Это одна из них", - подчеркнул Зеленский.