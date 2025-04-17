Зеленський розкрив стратегію РФ на Сумщині та Чернігівщині: чого добиваються окупанти

Російські окупанти намагаються створити враження, що їхня країна готова до компромісів. Наразі вони використовують успіхи на деяких територіях для тиску на західних партнерів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час брифінгу.
"Вони хочуть добитися цієї цілі (окупувати п'ять регіонів, - ред.), але щоб добитися цієї цілі, їм треба діяти й на інших напрямках, щоб продемонструвати деяким нашим партнерам (на жаль, ми хочемо, щоб вони були дуже близькі до нас, ми вважаємо, що вони повинні більш тиснути на Росію), але продемонструвати їм, що Росія - країна компромісів", - наголосив президент.
Він зауважив, що для того, щоб це доказати, вони бажають використовувати успіхи на інших територіях.
"І тут ми вже говоримо про такі території, як Суми, де йде велике накопичення військових цілей, чому вони в цьому напрямку діють. І вони Чернігів обстрілюють також невипадково", - пояснив глава України.
"Ми сьогодні не даємо сконцентрувати напроти Чернігова і достатньо напроти Харкова, достатньо напроти Запоріжжя військ. Ми не даємо контролювати достатньо військ для наступу повноцінного. Тому є у них хвилі, хоча напроти Сумського напрямку, ви знаєте, що йде велике накопичення, там понад 60 тисяч росіян", - пояснив Зеленський.
Зауважимо, раніше ми писали, що українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту.
Зокрема, за даними джерел РБК-Україна, українське командування припускає, що Росія може почати наступальні дії у прикордонні Сумщини та Харківщини.
Водночас нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.
Він заявив, що, вже деякий час Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.
Раніше ми писали, що в Інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми.
Детальніше про те, чи планує Росія масштабний наступ, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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