Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України

Армія РФ зазнає значних втрат на фронті - це 30-35 тисяч людей на місяць Наразі співвідношення втрат українських і російських військ становить приблизно 1:8
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Le Monde.
Президент наголосив, що відсутність просування фронту в Україні фактично означає поразку для Росії.
За його словами, більшість переговорів будується на думці, що Росія наступає, а Україна відступає, і Москві часто вдається нав'язувати цей наратив.
"І, на жаль, Москві дуже добре вдається - дуже часто, на жаль - продати цей дискурс Сполученим Штатам", - розповів він.
Також Зеленський розкрив рекордні втрати РФ. Президент наголосив, що на початку війни співвідношення було приблизно один до трьох.
"У другій половині 2025 року та у 2026 році, у січні та лютому, Росія втратила шістьох солдатів на кожного втраченого солдата Україною, а в деяких районах - вісім. Вони зараз втрачають просто страшну кількість людей - 30-35 тисяч людей на місяць", - розповів президент.
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні (джерело: інфографіка РБК-Україна)
Український лідер також спрогнозував, чи ухвалить Кремль рішення про початок масштабної мобілізації.
"Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші", - пояснив він.
Володимир Зеленський також пояснив, чому Україна так сенситивно реагує на зняття санкцій із Росії та Білорусі.
"Тому що це гроші. А гроші - це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші - це дрони. Гроші - це люди. Люди - це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили", - підсумував президент.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що протягом 17-20 березня РФ посилила наступ на кількох напрямках, і розгорнулися запеклі бої.
Десятки тисяч солдатів були кинуті у так звані "м’ясні штурми", але їхні спроби зазнали провалу з катастрофічними втратами.
За словами Сирського, лише за чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими та пораненими.