Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины

12:00 26.03.2026 Чт
2 мин
Сейчас враг несет рекордные потери на фронте
aimg Ірина Глухова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Армия РФ несет значительные потери на фронте - это 30-35 тысяч человек в месяц Сейчас соотношение потерь украинских и российских войск составляет примерно 1:8

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Le Monde.

Президент подчеркнул, что отсутствие продвижения фронта в Украине фактически означает поражение для России.

По его словам, большинство переговоров строится на мысли, что Россия наступает, а Украина отступает, и Москве часто удается навязывать этот нарратив.

"И, к сожалению, Москве очень хорошо удается - очень часто, к сожалению - продать этот дискурс Соединенным Штатам", - рассказал он.

Также Зеленский раскрыл рекордные потери РФ. Президент подчеркнул, что в начале войны соотношение было примерно один к трем.

"Во второй половине 2025 года и в 2026 году, в январе и феврале, Россия потеряла шесть солдат на каждого потерянного солдата Украины, а в некоторых районах - восемь. Они сейчас теряют просто страшное количество людей - 30-35 тысяч человек в месяц", - рассказал президент.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне (источник: инфографика РБК-Украина)

Украинский лидер также спрогнозировал, примет ли Кремль решение о начале масштабной мобилизации.

"Решат ли они идти на большую мобилизацию? Я не могу сказать. Пока что они боялись таких шагов и шли только на контрактирование людей за большие деньги", - пояснил он.

Владимир Зеленский также объяснил, почему Украина так сенситивно реагирует на снятие санкций с России и Беларуси.

"Потому что это деньги. А деньги - это не только танки. Никто танками уже не воюет. Деньги - это дроны. Деньги - это люди. Люди - это контракты. И если нет у них денег на контракты, у них уменьшаются силы", - подытожил президент.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в течение 17-20 марта РФ усилила наступление на нескольких направлениях, и развернулись ожесточенные бои.

Десятки тысяч солдат были брошены в так называемые "мясные штурмы", но их попытки потерпели провал с катастрофическими потерями.

По словам Сырского, только за четверо суток интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными.

