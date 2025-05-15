Зеленський розкрив склад делегації України на переговорах у Туреччині

"Делегація у нас на найвищому рівні. МЗС, мій Офіс, військові, наші розвідки, представники всіх наших розвідок, до речі, для того, щоб приймати будь-які рішення до очікуваного справедливого миру", - сказав президент.



Сьогодні, 15 травня, близько опівдня президент Володимир Зеленський прибув до столиці Туреччини. В Анкарі він проведе зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори з Зеленським. Він відправив до Стамбула делегацію посадовців низького рівня, серед них:

помічник диктатора Володимир Мединський (очільник делегації);

заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін;

начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Ігор Костюков;

замістити міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Також Путін направив на переговори чотирьох так званих експертів.