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Зеленський розкрив склад делегації України на переговорах у Туреччині

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україну на переговорах в Туреччині буде представлена на найвищому рівні. Зокрема, до Туреччини прибули військові та представники розвідок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прибуття президента України Володимира Зеленського до Анкари.

"Делегація у нас на найвищому рівні. МЗС, мій Офіс, військові, наші розвідки, представники всіх наших розвідок, до речі, для того, щоб приймати будь-які рішення до очікуваного справедливого миру", - сказав президент.


Сьогодні, 15 травня, близько опівдня президент Володимир Зеленський прибув до столиці Туреччини. В Анкарі він проведе зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори з Зеленським. Він відправив до Стамбула делегацію посадовців низького рівня, серед них:

  • помічник диктатора Володимир Мединський (очільник делегації);
  • заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін;
  • начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Ігор Костюков;
  • замістити міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Також Путін направив на переговори чотирьох так званих експертів.

Можливі переговори України та Росії

Нагадаємо, що Зеленський приїхав до Туреччини, щоб зустрітися з Путіним, який, ігноруючи пропозицію про припинення вогню, запропонував відновити прямі переговори України та РФ.

Президент України підкреслював, що він в Анкарі спочатку проведе зустріч з Ердоганом і буде чекати на російського диктатора. Зеленський зазначав, що готовий полетіти до Стамбула, якщо там з'явиться Путін.

Джерела видання WSJ заявляли, що українська делегація може обговорити з представниками РФ припинення вогню. Поки зустріч не була офіційно підтверджена.

РБК-Україна розповідає, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині - більше у нашому матеріалі.

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