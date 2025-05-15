Зеленский раскрыл состав делегации Украины на переговорах в Турции

"Делегация у нас на самом высоком уровне. МИД, мой Офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения до ожидаемого справедливого мира", - сказал президент.



Сегодня, 15 мая, около полудня президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции. В Анкаре он проведет встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин не приехал на переговоры с Зеленским. Он отправил в Стамбул делегацию должностных лиц низкого уровня, среди них:

помощник диктатора Владимир Мединский (глава делегации);

заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин;

начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков;

заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Также Путин направил на переговоры четырех так называемых экспертов.