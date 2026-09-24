Зеленський розкрив, скільки балістики вдалося збити під час нової атаки РФ

Глава держави офіційно підтвердив, що минулої ночі ворог здійснив одразу три хвилі балістичних атак.

За словами Зеленського, він уже обговорив новий повітряний напад РФ із головнокомандувачем Михайлом Драпатим та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком.

Хоча цього разу вдалося знешкодити 60% ворожих балістичних ракет, президент наголосив, що хотів би бачити більше збиттів.

Також Зеленський публічно визнав, що цього року були ситуації, коли вдавалося збити лише 10% або навіть 0% ракет.

"І не тому, що в когось не вистачає досвіду. У когось не вистачає ракет", - наголосив глава держави.

Як зазначив Зеленський, він попросив президента США Дональда Трампа допомогти з ракетами.

Київ знає про дефіцит запасів у США та інших союзників через війну на Близькому Сході, попри це, все одно розраховує на посилення власної ППО.