Зеленский раскрыл, сколько баллистики удалось сбить во время новой атаки РФ

Силы ПВО смогли обезвредить 60% баллистических ракет во время новой массированной атаки России на Украину.
Об этом журналистам заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
Глава государства официально подтвердил, что минувшей ночью враг осуществил сразу три волны баллистических атак.
По словам Зеленского, он уже обсудил новое воздушное нападение РФ с главнокомандующим Михаилом Драпатым и командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко.
Хотя на этот раз удалось обезвредить 60% вражеских баллистических ракет, президент подчеркнул, что хотел бы видеть больше сбитых целей.
Также Зеленский публично признал, что в этом году были ситуации, когда удавалось сбить только 10% или даже 0% ракет.
"И не потому, что у кого-то не хватает опыта. У кого-то не хватает ракет", - подчеркнул глава государства.
Как отметил Зеленский, он попросил президента США Дональда Трампа помочь с ракетами.
Киев знает о дефиците запасов у США и других союзников из-за войны на Ближнем Востоке, несмотря на это, все равно рассчитывает на усиление собственной ПВО.
Кстати, Зеленский также рассказал, как приходится "по крохам" собирать сотни ракет у союзников, чтобы защищаться от ударов РФ.
А РБК-Украина рассказывало о последствиях новой атаки врага на Киев. Согласно последним данным, есть погибшие, а среди завалов спасали человека.
Также известно, что под удар России ночью 24 сентября попала Одесса.