Зеленський розкрив реальний план закриття неба над Україною

"Про закриття неба ми говоримо з першого дня цієї війни. Розуміємо, що це наша вразливість", - зазначив Зеленський.

Він пояснив, що українці розуміли, що в російського диктатора Володимира Путіна було дуже багато ракет, а в України було дуже мало систем ППО, дуже малим був залишок ракет радянського виробництва, ще радянських часів.

"Ці системи й не були ніяким щитом. Тим не менше ми побудували ППО - ту, яку змогли, і ми її продовжуємо будувати", - зазначив він.

Зеленський відзначив, що за час війни українські фахівці напрацювали важливий досвід у взаємодії з партнерами, зокрема Британією та Францією, які передавали свої системи ППО.

Натомість вони високо оцінюють знання, які Україна надала про ефективність систем у реальних умовах бою. Завдяки цьому всі передані системи стали значно ефективнішими та адаптованими до сучасної війни проти різних видів ракет і дронів.

Сьогодні, за даними Зеленського закриття неба передбачає мультизахист, який включає сучасну авіацію та дрони-перехоплювачі. Українські компанії вже виробляють такі дрони, зокрема в рамках спільного проєкту з Британією - дрон OCTOPUS стане частиною системи Sky Shield.

Крім того, Україна планує замовити 25 систем Patriot у США. Через тривалі терміни виробництва та обмежену наявність окремих елементів у договорі країна розраховує на допомогу європейських партнерів, які тимчасово нададуть свої системи, а після прибуття американських пристроїв заберуть їх назад.

Такі заходи дозволять значно підвищити ефективність ППО України та зменшити її вразливість до ракетних атак та атак дронів.