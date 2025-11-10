Зеленский раскрыл реальный план закрытия неба над Украиной

Украина работает над комплексным закрытием неба от современных ракет и дронов. План включает мультизащиту с использованием систем Patriot, Sky Shield и дронов-перехватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"О закрытии неба мы говорим с первого дня этой войны. Понимаем, что это наша уязвимость", - отметил Зеленский.
Он пояснил, что украинцы понимали, что у российского диктатора Владимира Путина было очень много ракет, а у Украины было очень мало систем ПВО, очень малым был остаток ракет советского производства, еще советских времен.
"Эти системы и не были никаким щитом. Тем не менее мы построили ПВО - ту, которую смогли, и мы ее продолжаем строить", - отметил он.
Зеленский отметил, что за время войны украинские специалисты наработали важный опыт во взаимодействии с партнерами, в частности Британией и Францией, которые передавали свои системы ПВО.
Зато они высоко оценивают знания, которые Украина предоставила об эффективности систем в реальных условиях боя. Благодаря этому все переданные системы стали значительно более эффективными и адаптированными к современной войне против различных видов ракет и дронов.
Сегодня, по данным Зеленского закрытие неба предусматривает мультизащиту, которая включает современную авиацию и дроны-перехватчики. Украинские компании уже производят такие дроны, в частности в рамках совместного проекта с Британией - дрон OCTOPUS станет частью системы Sky Shield.
Кроме того, Украина планирует заказать 25 систем Patriot у США. Из-за длительных сроков производства и ограниченного наличия отдельных элементов в договоре страна рассчитывает на помощь европейских партнеров, которые временно предоставят свои системы, а по прибытии американских устройств заберут их обратно.
Такие меры позволят значительно повысить эффективность ПВО Украины и уменьшить ее уязвимость к ракетным атакам и атакам дронов.
Напомним, ранее мы писали, что Украина хочет заказать у Соединенных Штатов 27 систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба от угроз.
В то же время, как отмечал Зеленский, пока в США будут изготавливаться эти системы, страны Европы могут одолжить Украине свои Patriot.
Отметим, что еще 25 октября Зеленский во время заседания "коалиции решительных" призвал европейских партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot.
По его словам, Киев вернул бы их сразу после получения от США заказанных батарей ПВО.