Зеленський розкрив пріоритети Україні на новому "Рамштайні"

Україна готується до "Рамштайну"

Зеленський зазначив, що йде підготовка до зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн" 17 листопада. Потреби та ключові пріоритети України у співпраці представить Хмара.

"Звісно, зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією. Є перспектива збільшити виробництво дронів для наших Сил оборони", - каже Зеленський.

Також Україна підніме питання додаткового оборонного фінансування та надання імпульсу для спільних із партнерами виробництв.

"Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати", - впевнений Зеленський.

Нові дипстрайки

Також Хмара доповів Зеленському щодо виконання плану далекобійних санкцій. Результати є: українські дипстрайки досягають визначених цілей, каже президент.

"Затвердив нові операції. Слава Україні!" - зазначив Зеленський.