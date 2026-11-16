Зеленський розкрив пріоритети Україні на новому "Рамштайні"

Україна готується до нової зустрічі з партнерами у форматі "Рамштайн". Основними пріоритетами є посилення ППО і бойової авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі з міністром оборони Євгенієм Хмарою.
Зеленський зазначив, що йде підготовка до зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн" 17 листопада. Потреби та ключові пріоритети України у співпраці представить Хмара.
"Звісно, зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією. Є перспектива збільшити виробництво дронів для наших Сил оборони", - каже Зеленський.
Також Україна підніме питання додаткового оборонного фінансування та надання імпульсу для спільних із партнерами виробництв.
"Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати", - впевнений Зеленський.
Також Хмара доповів Зеленському щодо виконання плану далекобійних санкцій. Результати є: українські дипстрайки досягають визначених цілей, каже президент.
"Затвердив нові операції. Слава Україні!" - зазначив Зеленський.
Раніше РБК-Україна писало, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Формат був започаткований у квітні 2022 року за ініціативи США для координації військової допомоги для України. До нього входять понад 50 держав.
Крім того, Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Київ контрактує за рахунок кредиту ЄС.
Також зміна керівництва українського Міноборони не призвела до зупинення роботи Контактної групи з питань оборони України. Після реформи "Рамштайн" перейшов на систему постійної координації різних рівнях, заявила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук.