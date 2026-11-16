Зеленский раскрыл приоритеты Украины на новом "Рамштайне"

Украина готовится к "Рамштайну"

Зеленский отметил, что идет подготовка ко встрече оборонной контактной группы в формате "Рамштайн" 17 ноября. Потребности и ключевые приоритеты Украины в сотрудничестве представит Хмара.

"Конечно, сосредотачиваемся на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации амуницией. Есть перспектива увеличить производство дронов для наших сил обороны", - говорит Зеленский.

Также Украина поднимет вопросы дополнительного оборонного финансирования и импульса для совместных с партнерами производств.

"Скорость нашей работы должна увеличиваться и каждый день должна давать Украине и партнерам результаты", - уверен Зеленский.

Новые дипстрайки

Также Хмара доложил Зеленскому о выполнении плана дальнобойных санкций. Результаты есть: украинские дипстрайки достигают определенных целей, говорит президент.

"Утвердил новые операции. Слава Украине!" – отметил Зеленский.