У НАТО змінили роботу "Рамштайну": Гетьманчук розповіла про нову систему

Зміна керівництва українського Міноборони не призвела до зупинення роботи Контактної групи з питань оборони України. Після реформи " Рамштайн " перейшов систему постійної координації різних рівнях.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук.

"Не вплинуло. Перерва, пов'язана з відсутністю повноцінного міністра, не спровокувала перерву у роботі Контактної групи з питань оборони України (UDCG), оскільки реформа "Рамштайну", яку ми провели протягом останнього року, зробила процес безперервним", – заявила Гетьманчук.

За її словами, робота групи наразі не обмежується зустрічами міністрів оборони. Після того, як НАТО з ініціативи Німеччини та Великобританії підключилося до координаційної та організаційної роботи в рамках "Рамштайну", було створено кілька ключових механізмів, які забезпечили безперервність процесу.

Як працює нова система

Одним із них став формат UDCG Leadership QUAD, до якого входять Великобританія, Німеччина, Україна та НАТО. У цьому форматі зустрічі відбуваються або на рівні міністрів оборони, або на рівні їхніх заступників між засіданнями групи.

Крім того, у штаб-квартирі НАТО була створена команда UDCG Team на рівні міжнародного секретаріату Альянсу. Вона у щоденному режимі відстежує внески країн-партнерів: яку допомогу вони пообіцяли Україні та на якому етапі перебуває її надання.

Ще одним елементом реформи стала UDCG Delivery Unit – робоча група експертного рівня, до якої входять представники Великобританії, Німеччини, України, зокрема, співробітники Місії України при НАТО, а також міжнародного секретаріату Альянсу. Її засідання відбуваються щотижня.

"Також є UDCG Delivery Unit – робоча група експертного рівня, куди входять представники Великобританії, Німеччини, України, зокрема представники Місії України при НАТО, а також міжнародного секретаріату НАТО. Тут щотижня проходять засідання, на яких також відстежується виконання всіх зобов'язань, взятих країнами на себе, і продовжується підготовка пояснила Гетьманчук.

Таким чином, координація військової допомоги Україні триває між основними засіданнями UDCG, а виконання зобов'язань партнерів відстежується на постійній основі.