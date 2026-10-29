НАТО визначило, де і коли відбудеться новий "Рамштайн"
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби НАТО.
"У вівторок, 17 листопада 2026 року, Британія та Німеччина проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", - йдеться у повідомленні.
Формат був започаткований у квітні 2022 року за ініціативи США для координації військової допомоги для України. До нього входять понад 50 держав.
Після зміни влади у Сполучених Штатах на початку 2025 року засідання Контактної групи офіційно очолюють Британія та Німеччина.
Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Київ контрактує за рахунок кредиту ЄС.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже майже місяць чекає на підпис глави Пентагону Піта Гегсета щодо ракет для систем ППО Patriot і NASAMS.
Глава держави повідомив. що Київ планує провести переговори з Вашингтоном, щоб вирішити це питання.