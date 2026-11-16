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Зеленський розкрив пріоритети Україні на новому "Рамштайні"

17:17 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Зеленський розкрив пріоритети Україні на новому "Рамштайні" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна готується до нової зустрічі з партнерами у форматі "Рамштайн". Основними пріоритетами є посилення ППО і бойової авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі з міністром оборони Євгенієм Хмарою.

Україна готується до "Рамштайну"

Зеленський зазначив, що йде підготовка до зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн" 17 листопада. Потреби та ключові пріоритети України у співпраці представить Хмара.

"Звісно, зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією. Є перспектива збільшити виробництво дронів для наших Сил оборони", - каже Зеленський.

Також Україна підніме питання додаткового оборонного фінансування та надання імпульсу для спільних із партнерами виробництв.

"Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати", - впевнений Зеленський.

Нові дипстрайки

Також Хмара доповів Зеленському щодо виконання плану далекобійних санкцій. Результати є: українські дипстрайки досягають визначених цілей, каже президент.

"Затвердив нові операції. Слава Україні!" - зазначив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Формат був започаткований у квітні 2022 року за ініціативи США для координації військової допомоги для України. До нього входять понад 50 держав.

Крім того, Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Київ контрактує за рахунок кредиту ЄС.

Також зміна керівництва українського Міноборони не призвела до зупинення роботи Контактної групи з питань оборони України. Після реформи "Рамштайн" перейшов на систему постійної координації різних рівнях, заявила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук.

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