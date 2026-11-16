Зеленский раскрыл приоритеты Украины на новом "Рамштайне"
Украина готовится к новой встрече с партнерами в формате "Рамштайн". Основными приоритетами являются усиление ПВО и боевой авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с министром обороны Евгением Хмарой.
Украина готовится к "Рамштайну"
Зеленский отметил, что идет подготовка ко встрече оборонной контактной группы в формате "Рамштайн" 17 ноября. Потребности и ключевые приоритеты Украины в сотрудничестве представит Хмара.
"Конечно, сосредотачиваемся на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации амуницией. Есть перспектива увеличить производство дронов для наших сил обороны", - говорит Зеленский.
Также Украина поднимет вопросы дополнительного оборонного финансирования и импульса для совместных с партнерами производств.
"Скорость нашей работы должна увеличиваться и каждый день должна давать Украине и партнерам результаты", - уверен Зеленский.
Новые дипстрайки
Также Хмара доложил Зеленскому о выполнении плана дальнобойных санкций. Результаты есть: украинские дипстрайки достигают определенных целей, говорит президент.
"Утвердил новые операции. Слава Украине!" – отметил Зеленский.
Ранее РБК-Украина писало, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Формат был основан в апреле 2022 года по инициативе США насчет координации военной помощи для Украины. В него входят более 50 стран.
Кроме того, Хмара призвал партнеров рассмотреть передачу Украине 10% запасов перехватчиков, в том числе ракет для Patriot и IRIS-T, которые Киев контрактует за счет кредита ЕС.
Также смена руководства украинского Минобороны не привела к остановке работы Контактной группы по обороне Украины. После реформы "Рамштайн" перешел на систему постоянной координации на разных уровнях, заявила глава Миссии Украины при НАТО Елена Гетьманчук.