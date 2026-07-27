Зеленський розкрив нові плани Путіна щодо мобілізації

За словами глави держави, він має у своєму розпорядженні дані розвідки щодо планів Путіна.

Так, стало відомо, що нова хвиля мобілізації у країні-агресорці відбудеться після виборів до Держдуми РФ. Орієнтовно процес розпочнеться наприкінці вересня або на початку жовтня.

Зеленський також пояснив, що диктатор досі боїться проводити мобілізацію відкрито. Попри це, він планує залучити до російського війська від 300 до 500 тисяч осіб.

На цьому тлі український лідер закликав союзників суттєво посилити тиск на Росію, поки не стало пізно. Насамперед ідеться про потужні санкції.

Зі свого боку ЗСУ продовжать кампанію далекобійних ударів, щоб ще сильніше ослабити ворога.

Як пояснив Зеленський, вкрай важливо створити для Росії ще більше проблем із логістикою, зброєю та паливом. Усе це стане серйозною перешкодою для нової хвилі мобілізації.

"Він (Путін - ред.) кине на поле бою погано підготовлених, а переважно - непідготовлених. Це означатиме великі втрати. Але це його вибір - робити це чи ні", - заявив президент України.

Також Зеленський попередив, що КНДР планує надіслати до Росії ще 30 тисяч своїх солдатів, іранський режим передасть балістичні та інші типи ракет, а Китай уже співпрацює з країною-агресоркою у сфері технологій.

Український лідер підтвердив, що люди з оточення Путіна, особливо впливові бізнесмени, усвідомлюють серйозні проблеми з економікою. Попри це, оборонне виробництво, яке наживається на війні, виступає проти миру.