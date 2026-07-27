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Зеленский раскрыл новые планы Путина по мобилизации

09:12 27.07.2026 Пн
2 мин
Что задумал диктатор на этот раз?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин намерен мобилизовать сотни тысяч человек для продолжения войны с Украиной.

Об этом предупредил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам главы государства, он располагает данными разведки о планах Путина.

Так, стало известно, что новая волна мобилизации в стране-агрессорке произойдет после выборов в Госдуму РФ. Ориентировочно процесс начнется в конце сентября или начале октября.

Зеленский также объяснил, что диктатор до сих пор боится проводить мобилизацию открыто. Несмотря на это, он планирует привлечь в российскую армию от 300 до 500 тысяч человек.

На этом фоне украинский лидер призвал союзников существенно усилить давление на Россию, пока не стало поздно. В первую очередь речь идет о мощных санкциях.

Со своей стороны ВСУ продолжат кампанию дальнобойных ударов, чтобы еще сильнее ослабить врага.

Как объяснил Зеленский, очень важно создать для России еще больше проблем с логистикой, оружием и топливом. Всё это станет серьезным препятствием для новой волны мобилизации.

"Он (Путин - ред.) бросит на поле боя плохо подготовленных, а преимущественно - неподготовленных. Это будет означать большие потери. Но это его выбор - делать это или нет", - заявил президент Украины.

Также Зеленский предупредил, что КНДР планирует отправить в Россию еще 30 тысяч своих солдат, иранский режим передаст баллистические и другие типы ракет, а Китай уже сотрудничает со страной-агрессорой в области технологий.

Украинский лидер подтвердил, что люди из окружения Путина, особенно влиятельные бизнесмены, осознают серьезные проблемы с экономикой. Несмотря на это, оборонное производство выступает против мира.

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