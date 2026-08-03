Зеленський розкрив найближчі перспективи Drone Deals

Станом на сьогодні Україна уклала вже дев'ять угод у форматі Drone Deals, у роботі перебуває ще близько 15 міжнародних договорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час наради послів України в Києві, передає кореспондент РБК-Україна .

"Завдяки формату drone deals Україна отримує довгостроково щорічне фінансування для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, партнери України, зі свого боку, отримають сучасну оборону. Він також підкреслив, що станом на зараз угоди формату Drone Deals укладені вже з 9 країнами, і в роботі перебуває ще 15 угод.

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Ми раніше повідомляли, що Україна та ЄС започаткували новий формат оборонного партнерства. Він має стати основою Drone Deal, а згодом може поширитися на інші види озброєння.

Крім того, Нідерланди й Данія стали восьмою і дев'ятою країнами, які приєдналися до міжнародної угоди Drone Deal. Це дозволить спільно виробляти безпілотники та розвивати новітні технології.

Також раніше Володимир Зеленський повідомив, що Київ та Вашингтон близькі до укладання угоди Drone Deal. За його словами, документ передбачає співпрацю у сфері виробництва безпілотників, а також будівництво великого українського заводу на території США.