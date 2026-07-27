Німеччина хоче обмінятись з Україною технологіями ОПК: що саме цікавить німців

У Німеччині запропонували укласти з Україною двосторонню угоду про обмін оборонними технологіями. Представник ХСС у Бундестазі Александер Гоффманн заявив, що Берлін має використати український досвід у сфері безпілотників, протидії дронам та ракетних систем для посилення власної обороноздатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За словами представника ХСС, Німеччина залишається одним із найбільших донорів України у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах і має намір продовжувати підтримку.

Водночас він наголосив, що співпраця має бути двосторонньою: Україна може передати партнерам практичний досвід, отриманий під час повномасштабної війни.

"Ми хочемо зобов’язати Україну поділитися з нами цим досвідом, щоб ми могли разом стати сильнішими", - сказав Гоффманн.

Його слова стосувалися саме пропозиції укласти відповідну угоду, а не вже ухваленого рішення уряду Німеччини.

Особливий інтерес - до виробництва дронів

Окремо німецький політик наголосив на необхідності швидкого нарощування виробництва безпілотників.

За його словами, у разі потреби Німеччина має мати можливість оперативно збільшити випуск таких систем.

Для цього Берлін може використати українські напрацювання, які були створені під час війни та адаптовані до реальних бойових умов.