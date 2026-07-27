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Німеччина хоче обмінятись з Україною технологіями ОПК: що саме цікавить німців

07:19 27.07.2026 Пн
2 хв
У ФРН хочуть, щоб Україна ділилася технологіями, зокрема в обмін на донорство
aimg Пилип Бойко
Німеччина хоче обмінятись з Україною технологіями ОПК: що саме цікавить німців Фото: засідання Бундестагу (bundestag.de)
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У Німеччині запропонували укласти з Україною двосторонню угоду про обмін оборонними технологіями. Представник ХСС у Бундестазі Александер Гоффманн заявив, що Берлін має використати український досвід у сфері безпілотників, протидії дронам та ракетних систем для посилення власної обороноздатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами представника ХСС, Німеччина залишається одним із найбільших донорів України у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах і має намір продовжувати підтримку.

Водночас він наголосив, що співпраця має бути двосторонньою: Україна може передати партнерам практичний досвід, отриманий під час повномасштабної війни.

"Ми хочемо зобов’язати Україну поділитися з нами цим досвідом, щоб ми могли разом стати сильнішими", - сказав Гоффманн.

Його слова стосувалися саме пропозиції укласти відповідну угоду, а не вже ухваленого рішення уряду Німеччини.

Особливий інтерес - до виробництва дронів

Окремо німецький політик наголосив на необхідності швидкого нарощування виробництва безпілотників.

За його словами, у разі потреби Німеччина має мати можливість оперативно збільшити випуск таких систем.

Для цього Берлін може використати українські напрацювання, які були створені під час війни та адаптовані до реальних бойових умов.

Хто ще цікавиться українським ОПК

Ми вже повідомляли, що Україна та ЄС започаткували новий формат оборонного партнерства. Він має стати основою Drone Deal, а згодом може поширитися на інші види озброєння.

Крім того, Нідерланди й Данія стали восьмою і дев'ятою країнами, які приєдналися до міжнародної угоди Drone Deal. Це дозволить спільно виробляти безпілотники та розвивати новітні технології.

А ще Володимир Зеленський повідомив, що Київ та Вашингтон близькі до укладання угоди Drone Deal. За його словами, документ передбачає співпрацю у сфері виробництва безпілотників, а також будівництво великого українського заводу на території США.

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