Зеленський розкрив деталі співпраці Росії та Ірану перед ударами по базах США

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Як Росія допомагає Ірану у виборі цілей

Українська розвідка фіксує активну супутникову зйомку з боку РФ, починаючи з липня. Москва знімає території країн Перської затоки та розміщені там військові об'єкти США.

Далі ці знімки передаються іранським силам. Водночас спостерігається чітка кореляція між діями російських супутників та іранськими атаками:

До ударів - для визначення та точного наведення на цілі

- для визначення та точного наведення на цілі Після ударів - для оцінки завданої шкоди та ефективності атак

Які об'єкти потрапили у зону ризику

Лише за кілька днів російські космічні апарати провели розвідку цілої низки важливих оборонних пунктів.

"Тільки за 19 і 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили 4 авіабази: 2 в Бахрейні та по одній в Йорданії та Кувейті", - зазначив Зеленський.

У зв'язку з цим президент доручив українським розвідувальним органам оперативно передати всі наявні докази партнерам, щоб попередити подальші загрози.