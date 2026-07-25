Зеленський розкрив деталі співпраці Росії та Ірану перед ударами по базах США
Росія регулярно передає Ірану супутникові знімки американських військових об'єктів та країн Затоки. Україна передасть партнерам відповідні розвідувальні дані.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Як Росія допомагає Ірану у виборі цілей
Українська розвідка фіксує активну супутникову зйомку з боку РФ, починаючи з липня. Москва знімає території країн Перської затоки та розміщені там військові об'єкти США.
Далі ці знімки передаються іранським силам. Водночас спостерігається чітка кореляція між діями російських супутників та іранськими атаками:
- До ударів - для визначення та точного наведення на цілі
- Після ударів - для оцінки завданої шкоди та ефективності атак
Які об'єкти потрапили у зону ризику
Лише за кілька днів російські космічні апарати провели розвідку цілої низки важливих оборонних пунктів.
"Тільки за 19 і 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили 4 авіабази: 2 в Бахрейні та по одній в Йорданії та Кувейті", - зазначив Зеленський.
У зв'язку з цим президент доручив українським розвідувальним органам оперативно передати всі наявні докази партнерам, щоб попередити подальші загрози.
Загроза для США на Близькому Сході
Нагадаємо, з початку загострення війни на Близькому Сході Іран кілька разів завдавав ударів по об'єктах ЦРУ у Перській затоці, після чого експерти почали активно досліджувати можливу причетність Кремля до наведення та коригування цього вогню.
Ситуація довкола іранських атак загострюється щодня.
Через постійні провокації та загрози для американських військових президент США Дональд Трамп розглядає можливість наймасштабнішого удару по Ірану, що може стати одним із найважливіших рішень його адміністрації.