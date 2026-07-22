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Росія може бути причетна до ударів Ірану по об'єктах ЦРУ, - Reuters

22:49 22.07.2026 Ср
2 хв
Чи допомагала РФ Ірану саме під час цих атак?
aimg Олена Бджола
Росія може бути причетна до ударів Ірану по об'єктах ЦРУ, - Reuters Фото: іранський дрон Shahed-136 (defence-ua.com)
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З початку війни на Близькому Сході Іран кілька разів бив по об'єктах ЦРУ у Перській затоці. Експерти шукають "російський слід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія могла допомогти Ірану

Атаки іранських безпілотників на об'єкти ЦРУ в Перській затоці спонукали американських аналітиків розвідки розслідувати допомогу Росі. А саме - надання інформації про цілі чи передових технологій безпілотників, повідомили чотири особи, дотичні до розвідки США.

Анонімні інсайдери сказали, що ще немає остаточних висновків щодо можливої ​​участі Росії в цих атаках.

Але можливими доказами є:

  • ефективність ударів,
  • їхня очевидна точність,
  • ширша технічна підтримка Ірану Росією.

Атаки Ірану на об'єкти ЦРУ

За повідомленнями Reuters, щонайменше два об'єкти ЦРУ були атаковані в березні:

  • станція ЦРУ в Саудівській Аравії в посольстві США в Ер-Ріяді,
  • окремий об'єкт на сході Іраку.

Деякі джерела повідомили, що було уражено й інші об'єкти ЦРУ, але подробиць немає.

Росія зіграла свою роль

У внутрішньому меморандумі західного розвідувального агентства, описаному чиновником у регіоні, зроблено висновок щодо ролі Росії у нападі на регіональні об'єкти ЦРУ.

Двоє західних чиновників у Перській затоці заявили, що саудівська атака була пов'язана з парою покращених Росією версій іранських безпілотників Shahed:

  • один з дронів пробив отвір у зовнішній частині посольства,
  • другий пролетів через отвір і вибухнув.

Про загиблих чи поранених не повідомлялося.

Джерела видання кажуть, що Москва, ймовірно, готова піти далі у зриві операцій США, оскільки Вашингтон намагається завершити війну в Ірані.

Також цими вихідними відбулися ракетні удари Ірану по авіабазі США в Йорданії: загинули двоє військових.

Покращені "Шахеди" від Росії

Два західних чиновники в регіоні заявили, що Росія допомогла Ірану покращити здатність Shahed досягати цілей. Аналітики підозрюють, що Іран використовував ці версії дронів під час свого удару в Ер-Ріяді.

Росія, повідомило окреме джерело, допомогла Тегерану покращити точність своїх Shahed-136, надавши систему супутникової навігації Kometa-M.

Нагадаємо, військові США відповідно відреагують на іранські атаки в Ормузській протоці. Конфлікт масштабується і загострюється.

Союзники США на Близькому Сході вважають, що Дональд Трамп повинен піти ва-банк. Частина чиновників схиляє Трампа до посилення військової кампанії проти Ірану.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Іран Дрони
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