Росія може бути причетна до ударів Ірану по об'єктах ЦРУ, - Reuters
З початку війни на Близькому Сході Іран кілька разів бив по об'єктах ЦРУ у Перській затоці. Експерти шукають "російський слід".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Росія могла допомогти Ірану
Атаки іранських безпілотників на об'єкти ЦРУ в Перській затоці спонукали американських аналітиків розвідки розслідувати допомогу Росі. А саме - надання інформації про цілі чи передових технологій безпілотників, повідомили чотири особи, дотичні до розвідки США.
Анонімні інсайдери сказали, що ще немає остаточних висновків щодо можливої участі Росії в цих атаках.
Але можливими доказами є:
- ефективність ударів,
- їхня очевидна точність,
- ширша технічна підтримка Ірану Росією.
Атаки Ірану на об'єкти ЦРУ
За повідомленнями Reuters, щонайменше два об'єкти ЦРУ були атаковані в березні:
- станція ЦРУ в Саудівській Аравії в посольстві США в Ер-Ріяді,
- окремий об'єкт на сході Іраку.
Деякі джерела повідомили, що було уражено й інші об'єкти ЦРУ, але подробиць немає.
Росія зіграла свою роль
У внутрішньому меморандумі західного розвідувального агентства, описаному чиновником у регіоні, зроблено висновок щодо ролі Росії у нападі на регіональні об'єкти ЦРУ.
Двоє західних чиновників у Перській затоці заявили, що саудівська атака була пов'язана з парою покращених Росією версій іранських безпілотників Shahed:
- один з дронів пробив отвір у зовнішній частині посольства,
- другий пролетів через отвір і вибухнув.
Про загиблих чи поранених не повідомлялося.
Джерела видання кажуть, що Москва, ймовірно, готова піти далі у зриві операцій США, оскільки Вашингтон намагається завершити війну в Ірані.
Також цими вихідними відбулися ракетні удари Ірану по авіабазі США в Йорданії: загинули двоє військових.
Покращені "Шахеди" від Росії
Два західних чиновники в регіоні заявили, що Росія допомогла Ірану покращити здатність Shahed досягати цілей. Аналітики підозрюють, що Іран використовував ці версії дронів під час свого удару в Ер-Ріяді.
Росія, повідомило окреме джерело, допомогла Тегерану покращити точність своїх Shahed-136, надавши систему супутникової навігації Kometa-M.
Нагадаємо, військові США відповідно відреагують на іранські атаки в Ормузській протоці. Конфлікт масштабується і загострюється.
Союзники США на Близькому Сході вважають, що Дональд Трамп повинен піти ва-банк. Частина чиновників схиляє Трампа до посилення військової кампанії проти Ірану.