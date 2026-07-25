Зеленский раскрыл детали сотрудничества России и Ирана перед ударами по базам США
Россия регулярно передает Ирану спутниковые снимки американских военных объектов и стран Залива. Украина передаст партнерам соответствующие разведывательные данные.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Как Россия помогает Ирану в выборе целей
Украинская разведка фиксирует активную спутниковую съемку со стороны РФ, начиная с июля. Москва снимает территории стран Персидского залива и размещенные там военные объекты США.
Далее эти снимки передаются иранским силам. В то же время, наблюдается четкая корреляция между действиями российских спутников и иранскими атаками:
- К ударам - для определения и точной наводки на цели
- После ударов - для оценки нанесенного ущерба и эффективности атак
Какие объекты попали в зону риска
Только через несколько дней российские космические аппараты провели разведку целого ряда важных оборонных пунктов.
"Только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали 4 авиабазы: 2 в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте", - отметил Зеленский.
В этой связи президент поручил украинским разведывательным органам оперативно передать все имеющиеся доказательства партнерам, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы.
Угроза для США на Ближнем Востоке
Напомним, с начала обострения войны на Ближнем Востоке Иран несколько раз наносил удары по объектам ЦРУ в Персидском заливе, после чего эксперты начали активно исследовать возможную причастность Кремля к наведению и корректировке этого огня.
Ситуация вокруг иранских атак обостряется каждый день.
Из-за постоянных провокаций и угроз для американских военных президент США Дональд Трамп рассматривает возможность самого масштабного удара по Ирану, что может стать одним из важнейших решений его администрации.