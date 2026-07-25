Зеленский раскрыл детали сотрудничества России и Ирана перед ударами по базам США

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Как Россия помогает Ирану в выборе целей

Украинская разведка фиксирует активную спутниковую съемку со стороны РФ, начиная с июля. Москва снимает территории стран Персидского залива и размещенные там военные объекты США.

Далее эти снимки передаются иранским силам. В то же время, наблюдается четкая корреляция между действиями российских спутников и иранскими атаками:

К ударам - для определения и точной наводки на цели

- для определения и точной наводки на цели После ударов - для оценки нанесенного ущерба и эффективности атак

Какие объекты попали в зону риска

Только через несколько дней российские космические аппараты провели разведку целого ряда важных оборонных пунктов.

"Только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали 4 авиабазы: 2 в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте", - отметил Зеленский.

В этой связи президент поручил украинским разведывательным органам оперативно передать все имеющиеся доказательства партнерам, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы.