Трамп розглядає наймасштабніший удар по Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Axios.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що всерйоз розглядає можливість поновлення великих бойових дій проти Ірану.

Потенційна операція, на думку Трампа, може виявитися масштабнішою за удари, завдані в рамках операції "Епічна лють".

За словами голови Білого дому, він перебуває на фінальному етапі ухвалення рішення, проте конкретних термінів поки що не назвав. При цьому два американські чиновники підтвердили, що нових наказів військовим поки що не віддавали і жодних остаточних розпоряджень не надходило.

"Я розглядаю можливість масштабної атаки. Масштабніше, ніж будь-коли раніше. Я близький до ухвалення рішення. Ми до цього готові", - заявив Трамп.

Що сказав Трамп про Ізраїль

Президент США також прокоментував можливу участь Ізраїлю у новій операції проти Ірану. За його словами, ізраїльська сторона готова приєднатися практично одразу, якщо отримає відповідне прохання.

"Ізраїль приєднається за дві хвилини, якщо я їх про це попрошу", - сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати здатні діяти самостійно.

"Нам ніхто не потрібний", - додав американський лідер.

При цьому Трамп попередив, що участь Ізраїлю може спричинити додаткові наслідки, натякнувши на можливу відповідь Ірану.

Переговори з Іраном

За словами президента США, Тегеран продовжує демонструвати бажання вести переговори, проте поки що не готовий укласти угоду.

"Вони ще не отримали достатньо болю", – заявив Трамп.

Як повідомили два регіональні джерела, знайомі з посередницькими зусиллями, іранське керівництво не прийняло останню запропоновану ініціативу.

"Ми намагаємося, але іранці не допомагають", - зазначив один із співрозмовників.

Чому напруженість посилюється

За даними Axios, протягом останніх 12 днів США посилили військову активність, намагаючись зупинити атаки Ірану на комерційні судна в Ормузькій протоці. Незважаючи на це, Тегеран не змінив своєї позиції і, навпаки, продовжив ескалацію.

Додаткова напруга виникла після атак хуситів, що підтримуються Іраном, на саудівські судна в Червоному морі. Ці дії торкнулися одного з ключових світових маршрутів постачання нафти та посилили побоювання щодо стабільності енергетичного ринку. На цьому тлі вартість нафти вже перевищила 100 доларів за барель.

Трамп також заявив у своїй соціальній мережі Truth Social, що у разі нових атак хуситів на суди США покладуть відповідальність на Іран.

"США притягнуто до відповідальності Іран", - написав президент.

За його словами, хусити є іранськими маріонетками, тому «Ірану і, звичайно ж, самим хуситам буде застосовано серйозне військове покарання».

Крім того, Трамп повідомив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має намір прибути до Вашингтона на церемонію прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом.

"Відносини з Бібі дуже хороші. Я зустрівся б з ним, якби він був тут", - сказав американський президент.