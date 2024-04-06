Зеленський розкритикував затягування голосування щодо законопроекту по мобілізації

Чотири місяці було більш ніж достатньо для проведення голосування щодо законопроекту по мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.
"По-перше, зараз тільки безглузді люди думають про свої рейтинги. Не збережемо Україну, ні у кого з політиків не буде майбутнього. Маємо зберегти націю, а для цього треба зміни до законодавства", - наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що депутати повинні заспокоїтись і "не чекати оплесків своєму популізму". Він зауважив, що не можна вичищати закон, та зауважив, що законопроект має бути робочим, а саме таким, що спрацює.
В іншому випадку, за словами глави держави, за резерви буде відповідати не військове командування, а парламент України.
"А це неприпустимо. Достатньо вже чотири місяці на діалог щодо цих питань. Навіть перебільшили вони вже щодо цього питання. Тому ми говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями даний закон. Це дуже важливо", - підсумував президент.
Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і військовий стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.
Очікується, що Верховна рада голосуватиме за оновлений законопроєкт про мобілізацію вже на найближчому засіданні.
Нещодавно Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Також глава держави підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного, який дозволить спростити бюрократичні питання.
Зауважимо, що під час інтерв'ю Зеленський наголосив, що парламент вже найближчими тижнями має проголосувати за законопроект про мобілізацію.
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