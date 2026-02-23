Зеленский раскритиковал резонансное заявление Залужного об обысках СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что со стороны посла Украины в Британии Валерия Залужного было "очень некрасиво" раскрывать внутренний конфликт, который произошел в 2022 году.

"Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция - не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович (Залужный - ред.) - также очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И он не будет, скажем так, хорошо выглядеть, если будет разговаривать об этом", - считает Зеленский.

По словам президента, он не общался с Залужным после его резонансного интервью. Сейчас фокус должен быть на других вещах, а не на выборах.

"А кто сказал, что я пойду точно на выборы? Никто не сказал, что я пойду, и никто не сказал, что я не пойду, потому что идет война. Мы должны ее достойно завершить. Люди точно отреагируют на все и на всех, судя по тому, кто как живет, кто как жил это время, кто где был и кто что делал. На мой взгляд, это и весь ответ", - добавил он.

При этом Зеленский добавил, что он не знает, может ли Залужный стать хорошим президентом Украины.