Зеленський розказав, що зробить у першу чергу після перемоги

На запитання журналіста про першу річ, яку він зробить після перемоги, Зеленський відповів: "Я поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море".

"Це буде не взимку. Бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше", - відповів президент на питання про можливі терміни здійснення такої поїздки.

Зеленського також запитали, чи очікує він на перемогу наступного літа. Він зазначив, що дуже цього хоче.

"У нас буде наша перемога", - впевнений президент.