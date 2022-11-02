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Зеленський розказав, що зробить у першу чергу після перемоги

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський після перемоги України у війні проти Росії хоче поїхати на море у звільнений Крим.

Про це розказав президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю чеському телебаченню.

На запитання журналіста про першу річ, яку він зробить після перемоги, Зеленський відповів: "Я поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море".

"Це буде не взимку. Бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше", - відповів президент на питання про можливі терміни здійснення такої поїздки.

Зеленського також запитали, чи очікує він на перемогу наступного літа. Він зазначив, що дуже цього хоче.

"У нас буде наша перемога", - впевнений президент.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов спрогнозував наступ ЗСУ на окупований Крим вже наступного року.

Окрім того, Зеленський зазначив, що російський потенціал агресії буде знищено, коли Україна поверне Крим.

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Володимир ЗеленськийКрым