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Повернення Криму означатиме відродження справжнього миру, - Зеленський

Новость на русском →
Вівторок 25 жовтня 2022 12:28
Повернення Криму означатиме відродження справжнього миру, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський потенціал агресії буде знищено, коли Україна поверне до свого складу Кримський півострів. Тоді ж настане справжній мир.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи.

Зеленський зазначив, що Крим має бути звільнений від використання Росією як плацдарму. Коли це станеться, люди відчують, що світ стає безпечнішим.

"З нього (з Криму, ред.) все почалося, його повернення означатиме відродження справжнього світу. Російський потенціал агресії буде знищено під корінь, коли український прапор знову буде на своєму законному місці в містах та селах Криму", - заявив український президент.

Нагадаємо, у столиці Хорватії стартував перший парламентський саміт "Кримська платформа". Як відомо, у ньому беруть участь понад 40 делегацій, 55 представників парламентів та міжпарламентських асамблей. Також на саміті присутня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

Президент України вже виступив на саміті та запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій у всьому світі.

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