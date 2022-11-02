Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь после победы

Президент Владимир Зеленский после победы Украины в войне против России хочет поехать на море в освобожденный Крым.
Об этом рассказал президент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью чешскому телевидению.
На вопрос журналиста о первой вещи, которую он сделает после победы, Зеленский ответил: "Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море".
"Это будет не зимой. Потому что, что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее", - ответил президент на вопрос о возможных сроках совершения такой поездки.
Зеленского также спросили, ожидает ли он победу следующим летом. Он отметил, что очень этого хочет.
"У нас будет наша победа", - уверен президент.
Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал наступление ВСУ на оккупированный Крым уже в следующем году.
Кроме того, Зеленский отметил, что российский потенциал агрессии будет уничтожен, когда Украина вернет Крым.
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