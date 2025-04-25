Зеленський роз'яснив деталі "нових умов миру", переданих Трампу

Він розповів, що Україна отримала "американські пропозиції та бачення" щодо миру. Але у Лондоні працююча група, до складу якої входили представники України, Європи та США, "запропонували наше бачення" на ті пропозиції, які були висунуті США.

" Там є відповіді і щодо НАТО. Це залежить передусім не від Росії, їх бажань, вето на НАТО. Це залежить передусім від союзницької позиції партнерів. І тому якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки," - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна відкрита до того, що було запропоновано. Адже це ще не документ, а лише "пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції". За словами Зеленського, "там є абсолютно конструктивні пропозиції - і контингент, і формат 5 поправки".

"Там є абсолютно конструктивні пропозиції - і контингент, і формат 5 поправки. Ну, не самої 5 поправки, а саме тих сил і того захисту, який передбачає в країнах НАТО 5 поправка. Відповідні пропозиції запропоновані, чекаємо на реакцію", - сказав він.

Що передувало

Під час візиту до ПАР Зеленський розповів, що нові пропозиції після зустрічі у Лондоні 23 квітня вже лежать на столі в президента США Дональда Трампа. За його словами, у мирній угоді не може бути нічого, що суперечить Конституції України.

Зокрема, після плану США (йдеться про пропозицію визнати Крим та частину окупованих територій України російськими) з'явилися інші пропозиції і їх вже передали Трампу.

"...я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - заявив Зеленський.

За даними джерел РБК-Україна, під час зустрічі у Лондоні погодили певний документ, який спецпредставник Трампа Кіт Келлог повіз у Вашингтон.

"Він містить спільне бачення європейців - Франції, Британії, Німеччини та України щодо війни", - розповіло джерело.