Україна запропонувала США свої умови миру: Telegraph розкрила зміст документа
Під час переговорів у Лондоні Україна разом з європейськими партнерами напрацювала власну версію плану врегулювання війни з Росією. Його вже передали США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
Як пише видання, детальна інформація про п'ятипунктний пакет вимог Києва була надана виданню The Telegraph, "з якого випливає, що, як і раніше, зберігаються серйозні розбіжності з американським планом із семи пунктів, який з'явився цього тижня".
Крим є ключовим питанням
"В основі вимог лежить наполеглива вимога про те, щоб Крим - українська земля, анексована військами очільника Кремля Володимира Путіна 2014 року - офіційно не визнавався російською територією", - йдеться в статті.
Подробиці вимог, висунутих Україною, були розкриті в плані з п'яти пунктів, який, за словами президента України Володимира Зеленського, перебуває на столі у Трампа.
Український президент уже встиг висловитися про план на прес-конференції в ПАР.
"Після пропозиції США з'явилися й інші документи, і я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ лежить на столі у президента Трампа. Усе, що суперечить нашим цінностям або нашій конституції, не може бути частиною будь-яких угод", - констатував Зеленський.
Які пункти включає український документ
Досьє щодо вимог, з яким ознайомилася The Telegraph, ясно показує, що Україна сподівається фактично усунути будь-яке офіційне міжнародне визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями.
Пункти один і два фокусуються на формулюванні будь-якої мирної угоди як "заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції", з особливим попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань.
"Вони також підкреслюють важливість чітких "гарантій безпеки" як ціни за будь-яку перспективну мирну угоду, в рамках якої Україна поступиться територією Росії, нехай навіть на тимчасовій основі", - розкривають деталі журналісти.
Третій пункт - "це спроба відібрати у Трампа контроль над переговорами і повернути Україну в центр мирного процесу".
Четвертий пункт слугує попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу загрожувати не тільки нападами на Україну, а й на чорноморських союзників - Туреччину, Румунію та Болгарію.
П'ятий і останній пункт ясно показує, що Росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил або оборонно-промислової бази України.
Мирний план США по Україні
Цього тижня США опублікували свій план, зокрема, щодо припинення вогню та в широкому сенсі - щодо припинення війни.
Згідно з цим документом, США вже фактично офіційно заявили про те, що підтримують заморожування війни в Україні майже на нинішній лінії фронту.
План Вашингтона також містить пропозиції щодо визнання Криму російським та визнання окупації і інших захоплених агресором територій.
Цей план відразу відкинула Україна. За словами президента Володимира Зеленського, Україна не відмовиться від окупованих територій і не визнає їх частиною РФ.
Ця позиція призвела до того, що в Лондоні було скасовано зустріч на рівні глав МЗС між США, Україною та країнами Європи щодо мирного врегулювання. Вона пройшла на нижчому дипломатичному рівні.
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