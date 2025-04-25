Зеленский разъяснил детали "новых условий мира", переданных Трампу

Он рассказал, что Украина получила "американские предложения и видение" по миру. Но в Лондоне работающая группа, в состав которой входили представители Украины, Европы и США, "предложили наше видение" на те предложения, которые были выдвинуты США.

"Там есть ответы и по НАТО. Это зависит прежде всего не от России, их желаний, вето на НАТО. Это зависит прежде всего от союзнической позиции партнеров. И поэтому если ее нет, то в настоящее время нам нужны гарантии безопасности", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к тому, что было предложено. Ведь это еще не документ, а лишь "предложения и наши ответы на эти предложения". По словам Зеленского, "там есть абсолютно конструктивные предложения - и контингент, и формат 5 поправки".

"Там есть абсолютно конструктивные предложения - и контингент, и формат 5 поправки. Ну, не самой 5 поправки, а именно тех сил и той защиты, который предусматривает в странах НАТО 5 поправка. Соответствующие предложения предложены, ждем реакции", - сказал он.

Что предшествовало

Во время визита в ЮАР Зеленский рассказал, что новые предложения после встречи в Лондоне 23 апреля уже лежат на столе у президента США Дональда Трампа. По его словам, в мирном соглашении не может быть ничего, что противоречит Конституции Украины.

В частности, после плана США (речь идет о предложении признать Крым и часть оккупированных территорий Украины российскими) появились другие предложения и их уже передали Трампу.

"...я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", - заявил Зеленский.

По данным источников РБК-Украина, во время встречи в Лондоне согласовали определенный документ, который спецпредставитель Трампа Кит Келлог повез в Вашингтон.

"Он содержит общее видение европейцев - Франции, Британии, Германии и Украины относительно войны", - рассказал источник.