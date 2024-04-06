Зеленський про ротації: міцну бригаду має замінити така ж, інакше будемо втрачати міста

Президент наголосив, що ротації є на різних напрямках. Проте пояснив, що не всі бригади однаково легко замінити.

Зеленський пояснив, що в української армії є "потужний кулак" - сильні та професійні бригади, яким потрібні довші ротації. Проте, за словами глави держави, щоб це відбулось, потрібен такий самий потужний резерв.

"Скажу вам чесно, ми бачимо, в яких бригад ніколи не було прориву, а в яких були [прориви]. Всі втомлюються, їх потрібно відпустити. Але на заміну потрібна така ж кількість хлопців з таким же досвідом. І якщо у вас резерви не такі потужні, ви не зможете хлопців відпустити. В іншому випадку - завтра у вас не буде якогось міста, воно буде під окупацією росіян", - пояснив президент.