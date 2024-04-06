Зеленский о ротации: крепкую бригаду должна заменить такая же, иначе будем терять города

Президент подчеркнул, что ротации есть на разных направлениях. Однако пояснил, что не все бригады одинаково легко заменить.

Зеленский пояснил, что в украинской армии есть "мощный кулак" - сильные и профессиональные бригады, которым нужны более длинные ротации. Однако, по словам главы государства, чтобы это произошло, нужен такой же мощный резерв.

"Скажу вам честно, мы видим, у каких бригад никогда не было прорыва, а у каких были [прорывы]. Все устают, их нужно отпустить. Но на замену нужно такое же количество ребят с таким же опытом. И если у вас резервы не такие мощные, вы не сможете ребят отпустить. В противном случае - завтра у вас не будет какого-то города, он будет под оккупацией россиян", - пояснил президент.