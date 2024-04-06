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Зеленський про ротації: міцну бригаду має замінити така ж, інакше будемо втрачати міста

Україна, Субота 06 квітня 2024 20:00
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Зеленський про ротації: міцну бригаду має замінити така ж, інакше будемо втрачати міста Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Для ротації потужної бригади необхідно підготувати таку саму, з такою ж кількістю бійців та такою якістю їх підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що ротації є на різних напрямках. Проте пояснив, що не всі бригади однаково легко замінити.

Зеленський пояснив, що в української армії є "потужний кулак" - сильні та професійні бригади, яким потрібні довші ротації. Проте, за словами глави держави, щоб це відбулось, потрібен такий самий потужний резерв.

"Скажу вам чесно, ми бачимо, в яких бригад ніколи не було прориву, а в яких були [прориви]. Всі втомлюються, їх потрібно відпустити. Але на заміну потрібна така ж кількість хлопців з таким же досвідом. І якщо у вас резерви не такі потужні, ви не зможете хлопців відпустити. В іншому випадку - завтра у вас не буде якогось міста, воно буде під окупацією росіян", - пояснив президент.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і військовий стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Очікується, що Верховна рада голосуватиме за оновлений законопроєкт про мобілізацію вже на найближчому засіданні.

Нещодавно Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Також глава держави підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного, який дозволить спростити бюрократичні питання.

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