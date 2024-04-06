Зеленский о ротации: крепкую бригаду должна заменить такая же, иначе будем терять города
Для ротации мощной бригады необходимо подготовить такую же, с таким же количеством бойцов и таким же качеством их подготовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.
Президент подчеркнул, что ротации есть на разных направлениях. Однако пояснил, что не все бригады одинаково легко заменить.
Зеленский пояснил, что в украинской армии есть "мощный кулак" - сильные и профессиональные бригады, которым нужны более длинные ротации. Однако, по словам главы государства, чтобы это произошло, нужен такой же мощный резерв.
"Скажу вам честно, мы видим, у каких бригад никогда не было прорыва, а у каких были [прорывы]. Все устают, их нужно отпустить. Но на замену нужно такое же количество ребят с таким же опытом. И если у вас резервы не такие мощные, вы не сможете ребят отпустить. В противном случае - завтра у вас не будет какого-то города, он будет под оккупацией россиян", - пояснил президент.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию и военное положение уже продолжали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.
Ожидается, что Верховная рада будет голосовать за обновленный законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.
Недавно Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал закон о запуске электронного военнообязанного кабинета, который позволит упростить бюрократические вопросы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.