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Зеленский о российских военных: они бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки

Новина українською →
Киев, Понедельник 02 мая 2022 08:49
Зеленский о российских военных: они бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский назвал российских военных варварами. Он рассказал, что солдаты РФ бросают своих собратьев ради мародерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства австралийскому телеканалу Nine Network.

"Трусливые варвары. Они бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки из домов, телефоны, одежду и бросали свои раненых людей", - заявил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о готовности восстановить территориальную целостность Украины.

В то же время глава государства отметил, что война с Россией закончится, когда Украина победит.

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