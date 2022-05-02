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Зеленський про російських військових: вони кидали своїх людей, щоб винести пральні машинки

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 08:49
Зеленський про російських військових: вони кидали своїх людей, щоб винести пральні машинки Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський назвав російських військових варварами. Він розповів, що солдати РФ кидають своїх побратимів заради мародерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави австралійському телеканалу Nine Network.

"Трусливі варвари. Вони кидали своїх людей, щоб винести пральні машинки з домів, телефони, одяг і кидали свої поранених людей", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про готовність відновити територіальну цілісність України.

Водночас глава держави зазначив, що війна з Росією закінчиться, коли переможе Україна.

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