Готовы восстановить территориальную целостность Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности восстановления территориальной целостности страны. При этом он подчеркнул, что ради мира он не готов на изменения границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для EPT News .

"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России - тогда все эти люди погибли зря. Тогда почему они погибли?" - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что, если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма.

"А потом просто дайте им время отдохнуть перед новой атакой через 2-3 года. Мы не согласны с этим", - добавил президент.