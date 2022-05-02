Готовы восстановить территориальную целостность Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности восстановления территориальной целостности страны. При этом он подчеркнул, что ради мира он не готов на изменения границ Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для EPT News.
"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России - тогда все эти люди погибли зря. Тогда почему они погибли?" - отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что, если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма.
"А потом просто дайте им время отдохнуть перед новой атакой через 2-3 года. Мы не согласны с этим", - добавил президент.
Напомним, Зеленский заявил, что командование России готовится к новым большим потерям, готовит рефрижераторы.
Ранее Зеленский обсудил с Джонсоном дипломатические усилия для прекращения войны.
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