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Война закончится, когда победит Украина, - Зеленский

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 00:15
Война закончится, когда победит Украина, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News заявил, что война против России закончится, когда победит Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, когда закончиться война, и что может стать победой для Украины. По его словам, когда будет победа, ее ощутит каждый, и наступивший мир увидит каждый.

Также пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что война обязательно закончится переговорами. Но вот какая из сторон будет в лучшей позиции – это уже решают наши военные и мы им доверяем.

Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина может победить и победит в войне. Именно для этого США стараются как можно быстрее предоставить необходимое вооружение.

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